Puliscono una cisterna di gpl, poi il botto: danneggiato un magazzino all’esterno del distributore di benzina

TOLMEZZO. I vigili del fuoco di Tolmezzo sono intervenuti alle 15.45 di lunedì 7 novembre in via Torre Picotta, a Tolmezzo, per spegnere le fiamme che hanno interessato un magazzino di fronte al carcere.

Stando a una prima ricostruzione, due operai di una ditta stavano pulendo una cisterna di gpl, all’esterno del distributore Q8 e, quando hanno usato l’azoto liquido, si è verificata una piccola esplosione: è partita una fiammata che è andata a impattare sul muro del magazzino, che era comunque vuoto.

Nell’incidente nessuno è rimasto ferito, sono stati registrati soltanto danni all’edificio. Sul posto anche i carabinieri di Tolmezzo per i rilievi.