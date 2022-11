Crimini nazisti compiuti in Friuli, 78 anni dopo parte l'azione civile contro la Germania

Un’azione legale nei confronti della Repubblica federale di Germania per i crimini di guerra e contro l’umanità compiuti dal Terzo Reich durante la Seconda guerra mondiale. L’istanza di risarcimento è stata proposta dall’avvocato Andrea Sandra per conto degli eredi di 21 vittime, 15 delle quali riferite a una delle pagine più dolorose della storia friulana: quella della strage commessa dai nazifascisti fra il 21 e il 22 luglio 1944, passata alla storia come l’eccidio dell’Alta Val But.

