Pordenone, summit in Prefettura sulle ricerche dell'anziano disperso

“Continueremo a cercarlo finché non lo troveremo”. Il prefetto di Pordenone, Domenico Lione, ha convocato in prefettura forze dell’ordine e soccorritori per fare il punto sulle ricerche di Raffaele Conserva, scomparso dalla zona a confine tra Azzano Decimo e Chions sabato 5 novembre. Si sta vagliando la consistenza di avvistamenti a Cinto Caomaggiore, dove l’anziano risiede e dove si sono estese le ricerche. Nel frattempo continua l’attività di soccorritori e volontari attivi con ogni mezzo, compresi droni. Esaminate anche le telecamere di sorveglianza.

