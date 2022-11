Fumi nocivi da una pentola lasciata sul fuoco, una persona intossicata

Una persona è rimasta lievemente intossicata, poco prima delle 5 di martedì 8 novembre, a causa di una pentola lasciata accidentalmente sul fuoco all'interno della propria abitazione in via Divisione Osoppo, a Tolmezzo.

Dalla pentola completamente bruciata si sono sprigionati fumi nocivi:

una delle due persone che in quel momento si trovavano in casa è stata trasportata all'ospedale di Tolmezzo per una lieve intossicazione, in codice verde, dagli operatori sanitari inviati dalla Centrale Sores di Palmanova. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Tolmezzo.