Lascia la borsa in auto con l’incasso e va in farmacia: i ladri le spaccano il finestrino e rubano tutto

L’ha seguita fino a casa, le si è affiancato con un’automobile scura e dopo aver spaccato un finestrino della macchina le ha portato via la borsetta con dentro l’incasso della giornata. È successo lunedì sera, a San Vito di Fagagna, in via Nuova.

La proprietaria del distributore di benzina di via Nuova aveva appena chiuso l’area di servizio, era salita in macchina e si era diretta a casa, che dista a pochi metri di distanza. La donna aveva parcheggiato l’automobile davanti alla farmacia e stava per scendere quando un uomo alla guida di un’automobile scura le si è affiancato e dopo averle rotto il vetro del finestrino dal lato passeggero le ha preso la borsa, che, come detto, conteneva tutto l’incasso della giornata di lavoro, circa 1000 euro, il telefono cellulare e tutti i documenti. Il malvivente è poi fuggito a gran velocità.

La donna, impaurita, ha immediatamente dato l’allarme. Sul posto i carabinieri della stazione di Fagagna, che stanno svolgendo indagini anche con l’ausilio dei filmati di videosorveglianza presenti nella zona. «Quello che è successo è grave – il commento del sindaco di San Vito di Fagagna, Michele Fabbro –. Non siamo abituati a simili fatti di cronaca nel nostro comune. Quanto accaduto ci fa capire che, purtroppo, non siamo più un’isola felice e che dobbiamo tenere gli occhi bene aperti. Esprimo la mia solidarietà alla proprietaria del distributore che ha subito il furto. Stiamo installando sistemi di videosorveglianza in diverse zone del territorio, quelle più sensibili, e spero che i lavori si concludano al più presto».