Udinese alla Spezia per non sprecare e restare in zona Europa

«Uno, due, tre: alza, il volume nella testa». Il ritornello è azzeccato. Dopo aver incrociato la Cremonese e il Lecce spremendo solo due pareggi, al terzo tentativo contro una squadra di bassa classifica l’Udinese deve cercare di aumentare di nuovo il ritmo alla Spezia, nella speranza di restare ben agganciata alla zona Europa durante la lunghissima sosta che dalla prossima settimana manderà in letargo il campionato di serie A per fare spazio ai Mondiali.

E considerando che la seconda trasferta di fila da qui allo stop sarà sabato a Napoli, contro l’inarrestabile capolista, è logico che l’occasione propizia è irrimediabilmente quella di stasera in Liguria.

Ottava a quattro punti dal terzo posto, l’Udinese rischia di staccarsi, di restare sospesa tra il treno europea e le posizioni di rincalzo, un “pericolo” che potrebbe spegnere entusiasmi e alimentare l’inaccettabile loop di una stagione finita con 23 giornate ancora da disputare.

Forfait

Le difficoltà sono legate alla situazione contingente, a quelle assenze che nelle ultime settimane hanno tolto via via delle soluzioni ad Andrea Sottil.

L’ultimo infortunio, finalmente confessato dal diretto interessato via social, riguarda Jean-Victor Makengo che, dopo l’inspiegabile partita vissuta dalla panchina contro il Lecce, è uscito allo scoperto con un post su Instagram: «Ho dato tutto me stesso per aiutare il più possibile i miei compagni nonostante un problema fisico che mi affliggeva da qualche tempo, ora però ho bisogno di riposare per rientrare al cento per cento nel 2023», ha scritto Makengo senza entrare nei dettagli, manco fosse braccato da WikiLeaks.

Decisamente senza “veli” l’ultima parte del messaggio: «Auguro alla squadra di tornare presto alla vittoria, mentre a tutti voi auguro una buona fine dell’anno. Ci vediamo presto in campo». Seguono cuoricini e risposte da parte di tifosi e compagni. Da Deulofeu a Udogie, Ebosse, Ehizibue.

Scelte

Sono alcuni dei nomi sul bilancino di Sottil che sta studiando la formazione anti-Spezia. Per esempio, Udogie sarà uno degli assenti, come Becao. Tornerà a disposizione invece Lovric dopo il “fastidio” muscolare avvertito a Cremona.

Perciò il tecnico di Venaria Reale potrebbe riproporre a grandi linee l’undici iniziale che ha sfidato il Lecce, con un’unica differenza: Success e non Beto dall’inizio al fianco di Deulofeu.

In questo modo Ehizibue sarebbe di nuovo titolare sulla fascia destra con Pereyra sull’altra corsia a fare da cornice a una mediana composta da Samardzic, Walace e da quel “farfallone” di Arslan.

Ma c’è una soluzione alternativa da non sottovalutare: dentro Nuytinck in difesa con Ebosse avanzato sulla fascia mancina e quindi il “Tucu” di nuovo a destra. —

