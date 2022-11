Udine, completato il primo cantiere Ater che ha beneficiato del bonus 110 per cento

In via Afro Basaldella, a Udine, è stato completato un intervento da 2,7 milioni di euro per l’efficientamento energetico di una palazzina Ater da 72 alloggi. Ne parlano il presidente dell’agenzia, Giorgio Michelutti, e il direttore Lorenzo Puzzi (interviste di Christian Seu, videoproduzioni Petrussi)

02:12