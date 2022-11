Udine, forzano l'ingresso di una pizzeria: presi dalla Polizia dopo un inseguimento

Ladri in azione, nella notte tra lunedi 7 e martedì 8 novembre, poco prima delle 4, al ristorante-pizzeria Biffi di via Poscolle, a Udine. Due malviventi hanno danneggiato l'ingresso del locale. I due, di origine straniera, hanno agito col volto coperto: dopo aver spaccato la porta d'ingresso hanno portato via il fondo cassa, alcune suppellettili e dispositivi elettronici. Il danno deve essere ancora quantificato ma ammonta ad alcune migliaia di euro. Sono poi stati fermati dagli agenti della Questura dopo un inseguimento per le vie cittadine. I malviventi, poco prima, avevano preso di mira anche il locale Pinocchio eat&wine in piazza XX Settembre. Qui, dopo aver forzato la porta, sono entrati ma non trovando il registratore di cassa sono scappati via senza riuscire a rubare nulla.

