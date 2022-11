Fugge dall’auto in fiamme, muore investito da un camion sull’A4

È fuggito dall’auto che stava prendendo fuoco dopo il tamponamento con un tir avvenuto lungo l’autostrada A4. Ma è stato travolto da un altro camion che stava sopraggiungendo e che la macchina aveva appena sorpassato.

Manuel Zanier, 34 anni di Bordano, alla guida della vettura, è morto sul colpo.

L’incidente è avvenuto mercoledì pomeriggio, poco prima delle 18, nel tratto a tre corsie compreso tra Latisana e San Giorgio di Nogaro, nel territorio comunale di Rivignano Teor, in direzione Trieste.

Per cause ancora in corso di accertamento da parte degli agenti della polizia stradale di Udine, una Golf, guidata da Zanier, e sulla quale viaggiava anche un’altra persona, ha tamponato un camion.

Il conducente del mezzo pesante, da quanto appreso, non si accorge di quanto accaduto e procede nella sua corsa (viene avvisato via radio dal conducente del mezzo pesante che sta viaggiando dietro) trascinando la macchina che inizia a prendere fuoco.

A quel punto Zanier decide di scendere dalla macchina per mettersi in salvo, stessa cosa fa il passeggero dall’altro lato.

Il 34enne però viene travolto dal tir che stava sopraggiungendo morendo sul colpo per le gravi ferite riportate.

L’altra persona, seduta sul lato passeggero, è rimasta ferita ed è stato trasportata all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine.

Dopo l’allarme immediato, sul posto la Centrale Sores di Palmanova ha inviato un’automedica e una autoambulanza provenienti da Latisana.

Gli operatori sanitari giunti sul posto non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 34enne.

Le cause dell’incidente sono ancora in corso di accertamento da parte degli agenti della Polizia stradale di Udine.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Latisana e del capoluogo friulano e il personale di Autovie Venete per bonificare la carreggiata e rimuovere i veicoli coinvolti. Al momento dell’incidente, come riferisce Autovie Venete, non c’erano rallentamenti o traffico intenso.

L’autostrada non è stata chiusa e i mezzi hanno potuto transitare lungo la corsia di sorpasso.