Tre patologie all’occhio curate in un’unica operazione: “Vivevo una tortura e ho speso molti soldi, qui la soluzione”

Cataratta, glaucoma e pucker maculare trattati assieme dal direttore della Sc Oculistica dell’ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone, Flavio Foltran, supportato dalla sua équipe. Per la prima volta in Italia è stato eseguito questo intervento chirurgico (Vitrectomia + Faco + Iol + Hfds) per risolvere contemporaneamente, nella stessa seduta operatoria, le tre patologie

enri lisetto