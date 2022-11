Tre Stelle Michelin a Villa Crespi: la reazione di Cannavacciuolo nel momento della proclamazione

La Guida Michelin 2023 verrà ricordata per le tre stelle al ristorante Villa Crespi di Antonino Cannavacciuolo. Ecco il momento in diretta in cui lo chef ha sentito il suo nome durante la cerimonia di presentazione della 68esima edizione della "rossa" che si è tenuta nel Relais Franciacorta di Corte Franca. Video di Jacopo Fontaneto

01:53