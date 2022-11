Auto esce di strada e finisce in un canale, ferito un giovane

Poco prima delle 23 di mercoledì 9 novembre i vigili del fuoco sono intervenuti sulla sp 39, a Codroipo, per un incidente stradale che ha coinvolto una sola auto.

Giunti sul posto, hanno trovato una macchina condotta da un giovane che, per cause in fase di accertamento da parte dei carabinieri, era uscita di strada finendo la sua corsa in un canale a bordo della carreggiata.

I vigili del fuoco di Codroipo hanno provveduto a estrarre dal mezzo il giovane conducente e dopo averlo immobilizzato su una barella spinale gli hanno prestato le prime cure fino all'arrivo del personale sanitario che l'ha trasportato in ospedale.