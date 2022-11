Caso di influenza aviaria in un allevamento di Porcia, abbattuti tutti gli animali

L’Azienda sanitaria Friuli occidentale ha fatto scattare i controlli dopo che un caso di influenza aviaria si è registrato in un allevamento familiare di Porcia. Un primo focolaio, a Oderzo, aveva determinato l’allarme, dal vicino Veneto, al territorio del Friuli occidentale.

Un allevatore purliliese, notato il comportamento anomalo di alcuni animali, ha segnalato la circostanza all’Asfo che, attraverso il Dipartimento di prevenzione, ha fatto scattare le verifiche.

E’ stato trovato un caso di contagio e si è deciso l’abbattimento di tutti gli animali, visto l’alto indice di contagiosità del virus. Ora è stata introdotto un perimetro di 10 chilometri, intorno all’allevamento purliliese, che coinvolge anche Fontanafredda.

All’interno dello stesso saranno effettuati controlli a campione in tutti gli allevamenti e sarà chiesto ai titolari se hanno notato comportamenti anomali degli animali. In caso di ulteriori positività si procedereà, come avvenuto a Porcia, all’abbattimento di tutti i capi.