Lacrime alla scuola Gaspari per l’addio alla prof morta in un incidente

Disegni, fiori in cartapesta, cartelloni fuori dalla “sua” palestra. E lacrime, tante: «Piangevano tutti», sintetizza la dirigente scolastica della media Peloso Gaspari di Latisana, Giovanna Crimaldi, che mercoledì ha comunicato la scomparsa della professoressa Anna Contessi ai ragazzi delle nove classi che con lei svolgevano le attività di educazione fisica. La docente è deceduta in un incidente che si è verificato martedì in via Santa Petronilla a Savorgnano di San Vito al Tagliamento.

La frenata dopo la curva, poi lo scooter che scivola sotto l’auto: chi è la professoressa morta a 52 anni 09 Novembre 2022 il ritratto

«Abbiamo elencato le sue doti, la sua capacità di interfacciarsi con gli studenti, la passione che metteva in ogni attività: una trascinatrice, a cui si deve ad esempio l’introduzione della gara di corsa campestre. Una perdita professionale e umana importante», conclude Crimaldi.

Anna Contessi era da otto anni in servizio all’istituto comprensivo latisanese e negli anni aveva saputo farsi apprezzare nelle attività didattiche e in quelle extracurricolari: le gare regionali, ma pure le coreografie per i musical organizzati ogni fine anno. Ieri i suoi ragazzi l’hanno ricordata con disegni appesi fuori dalla palestra e nelle aule: la scuola ha messo a disposizione anche uno psicologo per aiutare gli studenti a superare il lutto.

Toccante il ricordo del marito della professoressa, il chirurgo Nello Campisi, in servizio all’ospedale di Portogruaro: «Volevo invecchiare insieme a lei. Non sarà possibile». «Anna – dice – era una forza della natura. Ho sempre pensato fosse indistruttibile. Era un’insegnante meravigliosa, amava i suoi studenti e aveva con loro un rapporto di complicità che mi stupiva sempre.

Era un’atleta, amava la ginnastica artistica e dedicava molto del suo tempo a insegnarla con grandi risultati. Era la donna con cui volevo invecchiare. Così non sarà più».

A Casette di Sesto al Reghena Anna e il marito vivevano a pochi isolati da dove abitava Marco Giovannelli, il calciatore della Spal Cordovado deceduto in un incidente nel 2016 nei pressi di Bagnarola. È un altro duro colpo per la frazione: «Siamo sconvolti – commenta una vicina di casa –. Anna era una persona speciale».

Oltre a insegnare a Latisana, la professoressa era docente di educazione fisica alla scuola media di Fossalta di Portogruaro, dove aveva fondato la Fly gym, società di ginnastica artistica. «Ci aveva detto che – racconta la collega istruttrice di ginnastica Giulia Casonato –, avvicinandosi la stagione invernale, non si sentiva più sicura di montare in sella allo scooter. Temeva il buio e il brutto tempo».