Maltempo a Grado: allagati strade e scantinati, in meno di tre ore caduti 120 mm d’acqua

Eccezionale ondata di maltempo a Grado: nella mattinata di giovedì 10 novembre si è scatenata una sorta di bomba d’acqua prolungata e in meno di tre ore, dalle 9 alle 11.30 circa, sono caduti circa 120 millimetri di pioggia. Dalla mezzanotte di mercoledì sono stati ben 185 i millimetri d’acqua nell’arco di una dozzina d’ore.

Il muro d’acqua che ha messo in difficoltà, anche visiva, gli automobilisti. In tutta Grado si son registrate strade allagate, con il livello dell’acqua che ha segnato parecchi centimetri.

La troppa pioggia in un breve lasso di tempo ha costretto il sindaco ad adottare immediatamente il dispositivo d’emergenza per quanto concerne la possibilità di istituire una viabilità alternativa.

In poche parole sono stati aperti i varchi e chiuse le telecamere di controllo in modo che gli automobilisti potessero transitare lungo le vie pedonali dell’isola.

Diversi scantinati, come quelli di alcuni alberghi, negozi e ristoranti, sono stati invasi dall'acqua. Non si è trattato – lo ribadiamo – del fenomeno di acqua alta, ma di un vero e proprio nubifragio.

L'acqua è entrata anche a Casa Serena, la casa di riposo dell’Isola della Schiusa dove ai piani bassi si sono registrati allagamenti, con dipendenti e operai del Comune costretti a intervenire per ripristinare la normalità.

Tra l’altro infiltrazioni d'acqua hanno anche fatto staccare una piccola parte del controsoffitto di una stanza del secondo piano della struttura. Nessun problema tuttavia per tutti gli anziani ospiti della casa di riposo: sono tutti in piena sicurezza.

Sul posto a verificare l’accaduto è arrivato il sindaco Claudio Kovatsch, unitamente ai responsabili della polizia locale. I vigili hanno proceduto a far disporre la chiusura di alcune vie completamente allagate, come ad esempio via Carducci, via Marina, via Manzoni che è quella d’ingresso al centro (dalla rotatoria d’ingresso fino al porto) e anche via Marchesini.

Oltre alla Polizia locale e al personale comunale sono intervenuti anche i volontari della Protezione civile.