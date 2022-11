la testimonianza

Fugge dall’auto in fiamme e viene investito in A4, il dolore della mamma di Manuel: “Era in ferie e voleva passare il suo tempo in famiglia”

L’uomo, 34 anni, aveva tamponato un camion: è sceso dal mezzo ed è stato investito da un altro Tir. Dopo aver lavorato in Friuli, si era trasferito per un impiego in Germania

Anna Rosso