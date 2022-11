A Udine utilizzato per la prima volta il macchinario innovativo per conservare più a lungo il fegato

La tecnologia entra sempre più di frequente nella vita di tutti i giorni, ma soprattutto è di supporto alle tecniche mediche più avanzate e complesse. Così lo scorso 8 novembre è stata utilizzata, per la prima volta in Friuli Venezia Giulia, nel Centro trapianti di fegato di Asufc all’ospedale di Udine, la macchina di conservazione artificiale del fegato per garantire un’ottimale integrità dell’organo in attesa del suo impianto sul ricevente. Il macchinario è stato utilizzato dall’equipe diretta dal professor Andrea Risaliti, che da qualche mese ha ripreso servizio in Friuli dopo tre anni e mezzo di lavoro a Dubai, e di cui fanno parte anche i dottori Baccarani e Lorenzin.



«I tempi di ischemia degli organi da trapiantare - si legge in una nota diffusa dall’Asufc - sono critici per la buona riuscita del trapianto e devono essere mantenuti per il più breve tempo possibile. Vi sono però alcune situazioni logistiche incompatibili con questo assioma tipico della scienza dei trapianti, in particolare quando gli organi provengono da altre parti d’Italia, situazione frequente soprattutto per una regione come il Friuli Venezia Giulia geograficamente periferica e difficilmente raggiungibile in tempi molto rapidi».



Nel caso specifico in cui è stata utilizzata per la prima volta la nuova macchina, il fegato è stato trapiantato a una paziente affetta da insufficienza epatica acuta grave che ha richiesto un trapianto in urgenza nazionale e quindi l’utilizzo del primo organo compatibile sul territorio italiano in una sede particolarmente distante da Udine. La disponibilità della macchina di conservazione artificiale del fegato ha permesso, per la prima volta nel Centro trapianti di fegato della nostra regione, di utilizzare con successo il fegato fino all’esecuzione del trapianto avvenuto più di 12 ore dopo il prelievo dell’organo stesso.



La tecnologia della macchina di conservazione del fegato, sviluppatasi negli ultimi anni, avrà in futuro la potenzialità di aumentare la disponibilità di organi da trapiantare fondamentale per far fronte alla sempre maggiore richiesta di pazienti in lista d’attesa garantendo, non solo un numero maggiore di trapianti, ma anche un potenziale miglioramento dei risultati del trapianto stesso.



Il dottor Umberto Baccarani del Centro trapianti di fegato ha dichiarato: «Si tratta di uno strumento che permette un miglioramento per l’attività di trapianto in tutta la nostra regione, garantendo un prolungamento dello stato di conservazione dell’organo e di conseguenza una pianificazione ancora più efficiente per gli interventi. Per gli specialisti e per i pazienti stessi un passo estremamente importante che può garantire migliori condizioni per il successo dell’intervento».



Il Centro trapianti di fegato di Udine si è distinto anche nel recente passato per importanti studi, unici al mondo. Come quello che arriva da una felice intuizione di utilizzare la tecnica diagnostica del verde di indocianina, colorante biologico innocuo per l’organismo, anche su donatori e riceventi d’organo. La ricerca è stata la prima in assoluto a mettere in evidenza l’associazione tra la variazione percentuale del verde di indocianina e la ripresa funzionale dell’organo nel post-trapianto. In questo modo si può valutare e monitorare la funzionalità del fegato pre e post intervento, attraverso un unico esame non invasivo. Questo consente di ridurre al minimo i rischi per il paziente destinato ad accogliere il nuovo organo, favorendone una pronta e sicura ripresa e scongiurando anche le eventuali complicanze dovute ad un possibile rigetto. Il primo studio pilota è stato frutto del lavoro congiunto tra dipartimento di Area medica UniUd e Asufc.