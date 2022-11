Udine, gli uffici della Procura nell'ex Stringher: appalto da 12,8 milioni

Partiranno entro il 2023 i lavori per la ristrutturazione dell'ex scuola Stringher, tra via Crispi e largo Ospedale vecchio, a Udine. La palazzina ospiterà gli uffici della Procura friulana: è previsto un investimento di 12,8 milioni di euro per recuperare la prima parte dello stabile di inizio Novecento. Gli obiettivi del progetto spiegati dal procuratore di Udine Massimo Lia, dal presidente del Tribunale, Paolo Corder, e dal sindaco di Udine, Pietro Fontanini (interviste e video a cura di Christian Seu)

03:31