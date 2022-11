A fine secolo ci saranno da 2 a 5 gradi in più, in Fvg troppe emissioni di gas che alterano il clima

UDINE. La presenza del Mediterraneo da un lato e delle Alpi dall’altro aggrava gli effetti dei cambiamenti climatici in regione. Nella migliore delle ipotesi, entro fine secolo, la temperatura aumenterà di due gradi, nella peggiore di cinque, sei gradi. «La situazione è grave, emettiamo troppi gas climalteranti: in Friuli Venezia Giulia, l’innalzamento delle temperature prevedibile è un po’ superiore alla media (2 gradi) prevista a livello mondiale e incendi, siccità, alluvioni sono destinati a ripetersi con maggior frequenza e veemenza. Dobbiamo arrivare rapidamente, entro il 2030, a produrre energia elettrica da fonti rinnovabili, solare ed eolico».

Lo rivela lo studio commissionato da Confindustria Udine all’università di Trieste, nel quale i professori di Ingegneria chimica Maurizio Fermeglia e Andrea Mio, indicano la strada per ridurre le emissioni di CO2 in una quindicina di siti industriali e per produrre energia elettrica utilizzando fonti rinnovabili, solare ed eolico.

Nel pomeriggio di venerdì 11 novembre, nella sede di Confindustria Udine, Fermeglia ha illustrato lo studio, invitando gli imprenditori a «scegliere sistemi di produzione di energia elettrica diversi da quelli che abbiamo usato per 50 anni, bisogna andare verso le rinnovabili, verso il solare, l’eolico e dove non possiamo fare a meno delle fonti fossili dobbiamo trovare sistemi tecnologicamente affidabili che siano implementabili in poco tempo perché l’unica cosa che non abbiamo è il tempo».

Nel tracciare la situazione in cui ci troviamo e le possibili conseguenze dei cambiamenti climatici in atto, Fermeglia ha avvertito: «La tempesta perfetta arriverà nel 2030. È necessario e urgente investire oggi in infrastrutture e tecnologie che contribuiscano a evitare danni incalcolabili domani».Secondo Fermeglia «la gravità della situazione non ci consente di pensare a soluzioni futuribili come la fusione naturale, noi abbiamo tecnologie pronte che possiamo mettere in atto subito, domani».

Se questo è il contesto, Confindustria Udine ha chiesto agli studiosi dell’ateneo giuliano di individuare i siti caratterizzati dalle grandi emissioni di CO2 per iniziare a ragionare sui sistemi di cattura. Nella mappa illustrata da Fermeglia compaiono le zone industriali da Torviscosa a Monfalcone e Trieste: «Non ci sono i siti artigianali – sottolinea il professore – perché le piccole aziende contribuiscono a incrementare le emissioni ma con livelli non preoccupanti».

Al momento sono stati censiti da 10 a 15 siti, dove diventa indispensabile favorire la produzione di energia elettrica con parchi fotovoltaici, impianti idroelettrici ed eolici off shore, in mare. Soffermandosi su questo punto Fermeglia ha fatto notare i ritardi accumulati anche nella nostra regione nell’individuazione dei siti idonei a ospitare i parchi fotovoltaici. «Il numero delle richieste di autorizzazioni presentate dai privati è elevato, ma la Regione non ha ancora stabilito quali sono i siti idonei e quelli non idonei» ha ripetuto il professore nel far notare che in Germania, un Paese dove le ore di sole sono di gran lunga inferiori da quelle che si registrano in Italia, la posa degli impianti fotovoltaici è dieci volte più elevata.

Allo stesso modo Fermeglia e Andrea Cicogna di Arpa hanno spiegato che il Friuli Venezia Giulia, a differenza della Sardegna, non può puntare sulle pale eoliche perché il vento non raggiunge i cinque metri al secondo, neppure quando soffia la Bora. «Da noi – hanno ripetuto gli studiosi – è più facile produrre energia elettrica con il fotovoltaico e l’idroelettrico». Diverso il discorso per gli impianti eolici offshore costruiti in mare aperto.