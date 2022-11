Auto contro un camioncino della nettezza urbana: 4 feriti

Quattro le persone ferite a seguito di un incidente stradale che si è verificato intorno alle 6.30 di venerdì 11 novembre, nella frazione di Rivotta, nel territorio comunale di Rive d'Arcano, lungo la direttrice che da Fagagna porta a Rodeano.

Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Udine, intervenuti per rilievi e viabilità, si sono scontrati una utilitaria e un camioncino della nettezza urbana.

Dopo la chiamata di aiuto al Nue112, transitata alla centrale Sores, gli infermieri hanno inviato immediatamente sul posto due ambulanze provenienti da San Daniele del Friuli e da Spilimbergo e l'automedica da Udine.

Due persone sono state trasportate all'ospedale di San Daniele e due all'ospedale di Udine.