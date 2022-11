I proprietari non ci sono, i ladri entrano in casa e rubano anelli e monili d’oro

Ladri in azione in una abitazione a San Martino di Aquileia. Nella giornata di giovedì 10 novembre malviventi sono entrati in casa, tra le 17.15 e le 18.45, approfittando dell’assenza dei proprietari, e hanno messo a soqquadro tutte le stanze alla ricerca di oro e denaro.

I ladri hanno rubato, come racconta la proprietaria Francesca De Simone, “due fedi nazionali e altri due anelli a cui era molto legati da un punto di vista affettivo e altri monili”.

I ladri sono riusciti a introdursi dopo aver forzato la porta sul retro dell’abitazione. Il furto è stato denunciato ai carabinieri.