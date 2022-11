Rubano in un appartamento e si danno alla fuga ma i carabinieri li fermano: arrestata una banda

LIGNANO. Nella tarda mattinata di giovedì 10 novembre hanno forzato la porta d’ingresso dell’appartamento in un condominio di viale dei Platani, a Sabbiadoro. E, una volta all’interno, hanno fatto razzia di ori, monili, gioielli e di una cassetta degli attrezzi nuova di zecca. Un bottino da ventimila euro per un colpo che pareva essere perfettamente riuscito.

La banda, composta da tre trentenni di origine georgiana, non aveva fatto i conti con i carabinieri che, dopo aver notato movimenti sospetti del gruppetto, hanno deciso di seguirli e fermarli: sotto i sedili dell’auto a bordo della quale si stavano allontanando dal luogo del raid, i militari del Nucleo operativo di Latisana – che erano in zona proprio nell’ambito di controlli mirati del territorio - hanno trovato il maltolto. A quel punto è scattato l’arresto in flagranza per i tre, portati in carcere a Udine.



Venerdì 11 era in programma la direttissima in tribunale, davanti al giudice Giulia Pussini: l'udienza è però saltata per l'assenza dell'interprete dal georgiano. Il pubblico ministero Maria Caterina Pace ha chiesto la restituzione degli atti alla Procura, riservandosi di chiedere la convalida dell'arresto al giudice per le indagini preliminari nei termini di legge (entro le 48 ore dall'arresto) previsti.