Con lo scooter contro un’auto, sessantenne ricoverato con gravi ferite a una gamba

MANZANO. Un uomo di circa 60 anni di età è rimasto gravemente ferito nel pomeriggio di sabato 12 novembre in seguito a un incidente stradale accaduto in via XXV Aprile, nel territorio comunale di Manzano.

Per cause al vaglio delle forze dell'ordine, intervenute per rilievi e per regolamentare la viabilità in zona, si sono scontrati uno scooter e una vettura. Ad avere la peggio è stato il conducente del ciclomotore.

Partita la richiesta di aiuto al numero unico di emergenza Nue 112, gli infermieri della centrale Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un’ambulanza e l'elisoccorso. Il ferito è stato trasportato a bordo dell’elicottero all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, con una grave ferita a a una gamba.