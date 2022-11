Fiera del Lavoro ALig, è il giorno dei colloqui in presenza: 890 posti di lavoro per 80 aziende, sul palco Bonolis

Dopo due anni di Covid e di restrizioni legate alla pandemia, torna in presenza la Fiera del lavoro di Alig(Associazione dei Laureati in Ingegneria Gestionale).

L’evento si riconferma il più importante del nordest per l’incontro tra domanda e offerta occupazionale, capace di attirare anche i player esteri, l’unica ad avvenire, per il secondo anno consecutivo, sia in modalità digital, sia in presenza.

Ogni azienda partecipante è chiamata a esplicitare quante posizioni aperte mette a disposizione dei candidati e anche di quali macro aree di interesse: non solo ingegneria o informatica, ma anche scienze umanistiche, agrarie ed alimentari, giurisprudenza ed economia.

Alig, 80 imprese per 890 posti di lavoro: tutte le aziende presenti e quali sono le posizioni ricercate 27 Ottobre 2022 l’elenco completo

“Siamo davvero orgogliosi del numero di aziende partecipanti, è un segnale importante in un momento storico segnato dalle conseguenze dei conflitti e dai rincari generalizzati di energia e materie prime: significa che il tessuto economico e imprenditoriale sta investendo per il futuro – spiega Marco Sartor, Presidente di Alig -In più, La Fiera del Lavoro continua ad essere un importante momento di riconoscimento per l’Università di Udine che si conferma uno dei primi dieci atenei in Italia quanto a sbocchi occupazionali dei propri laureati, grazie anche ad iniziative di sostegno all’occupazione come questa.”

Il programma di sabato 12 novembre

“Attrazione fatale: gestire la grande fuga” – il talk show alle 17 Moderati dal vicedirettore del TG5, Giuseppe De Filippi, ormai amico e volto storico della Fiera, i relatori sono chiamati ad analizzare l’attuale trend del mondo del lavoro per cui moltissime persone decidono di abbandonare la propria occupazione.

Sul palco: Germano Scarpa, presidente Biofarma Group, Michele Nencioni, direttore Confindustria Udine, Francesca Visintin, direttrice Master HR UNIUD e Ilaria Agosta, presidente Aidp FVG e Veneto.

Paolo Bonolis intervistato dagli studenti – alle 18.30

È uno dei volti più amati della televisione e ha accompagnato generazioni di italiani davanti al piccolo schermo dai tempi del programma per ragazzi Bim Bum Bam fino ai più importanti live show su Mediaset e Rai, facendo della capacità di linguaggio, della velocità dialettica e della pungente ironia le caratteristiche del suo successo. Paolo Bonolis salirà sul palco del Giovanni da Udine per essere intervistato dagli studenti che fanno parte della redazione del Messaggero Veneto Scuola.

Happy hour alle 19:30 Alle 19:30 è previsto un happy hour per consentire un incontro informale tra candidati e aziende. Si degusteranno prodotti enogastronomici friulani per promuovere le produzioni regionali.

Premio “ALig ti fa volare”

Quest'anno Alig premia alcune delle persone che parteciperanno alla FIERA DEL LAVORO in presenza al Teatro Nuovo Giovanni da Udine. Ogni azienda presente alla FIERA DEL LAVORO selezionerà un candidato che si è distinto per il colloquio o per il CV; i selezionati saranno chiamati sul palco durante l'evento in sala e potranno ritirare un voucher per un giro in elicottero sulla città di Palmanova da effettuarsi domenica 27 novembre. I premi saranno assegnati a insindacabile giudizio delle aziende partecipanti alla FIERA.