Il papà di Elena Cecchini meccanico d’eccezione per i cittadini in bicicletta

Luca Cecchini, padre della campionessa mondiale di ciclismo Elena, è stato il meccanico di eccezione di tutta la mattinata di ieri in piazza Unità D’Italia a Fagagna.

È stato lui a mettere a punto, gratuitamente, le bici dei cittadini così da incentivare l’uso della bici.

L’iniziativa è nata da un’idea di Andrea Schiffo, consigliere del gruppo “Fagagna Voliamo Insieme”, proposta nell’ambito del progetto a favore della mobilità ciclistica, organizzata dal comune di Fagagna in collaborazione con la Regione e la Libertas Ceresetto.

«Abbiamo un rapporto consolidato con l’amministrazione comunale – spiega Andrea Cecchini, presidente della Libertas Ceresetto – e l’iniziativa di promuovere l’uso della bici, in sicurezza, è apprezzata dalla cittadinanza, tanto che Luca Cecchini ha eseguito numerosi interventi».

A rappresentare l’associazione c’era anche Cristian Murro, direttore tecnico ed ex professionista della Libertas Ceresetto, dove sono cresciuti centinaia di giovani ciclisti e campioni come Elena. «L’obiettivo del progetto è mettere in condizione i nostri concittadini di usare la bici quotidianamente – rileva Schiffo – e il prossimo passo sarà quello di proporre di installare dei segnali stradali che invitano a mantenere la distanza di un metro e mezzo dai ciclisti, come già fatto a Sedegliano e San Daniele».

Schiffo ha anche dedicato un ricordo a Silvia Piccini, giovane promessa del ciclismo, morta a 17 anni nell’aprile 2021 dopo essere stata travolta da un’auto mentre si allenava sulla strada di Villanova. «Ringrazio l’amministrazione comunale per aver dato seguito a questa proposta – aggiunge Schiffo –, giunta alla seconda edizione e che anche quest’anno ha ricevuto un ottimo riscontro.

Fagagna si sta dimostrando cittadina amica dei ciclisti, anche dopo il passaggio del Giro d’Italia a maggio e la partenza di una tappa del giro del Friuli a settembre».

Soddisfatto il vicesindaco, Sandro Bello: «Abbiamo avuto ottimi riscontri da questa giornata, organizzata grazie a Schiffo, agli uffici comunali e alla Regione, voluta per sensibilizzare i cittadini verso la ciclopedonabilità che va valorizzata come alternativa agli abituali mezzi di trasporto».

Felici anche i bimbi che ieri hanno ricevuto in dono, dalla Libertas Ceresetto, una borraccia per le loro bici.