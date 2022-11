Pordenone, terza vittoria di fila e primato solitario

PIACENZA. Il Renate frena al Rocco di Trieste, pareggiando 1-1, e il Pordenone grazie alla terza vittoria consecutiva resta solo al comando della classifica del girone A di serie C. Al Garilli di Piacenza i neroverdi s’impongono d’autorità e guardano tutti dall’alto, confermando il loro ottimo momento di forma dopo le goleade rifilate a Pergolettese e Lecco. Sarà grande sfida sabato prossimo al Teghil di Lignano con il Novara, salito al terzo posto (con tre punti in meno rispetto ai ramarri) grazie al successo per 1-0 ottenuto ai danni della Pro Patria.

Pordenone subito a spingere: al 5′ ci prova Burrai da fuori: rasoterra comodo fra le braccia di Tintori. I padroni di casa non stanno a guardare e al 6’ hanno un’occasionissima: Palazzolo calcia a botta sicura, ma Ajeti respinge sulla linea di porta.

Al 10′ si riaffaccia nell’area avversaria il Pordenone: destro di prima intenzione di Candellone, ma la conclusione non impensierisce Tintori. Al 21′ destro pericoloso dal limite di Benedetti deviato in angolo. Al 25′ Piacenza ancora pericoloso: passaggio filtrante di Palazzolo per Rossetti, che a tu per tu con Festa calcia incredibilmente alto sopra la traversa.

Al 36′ gli ospiti passano in vantaggio! Colpo di testa vincente di Bassoli dopo la respinta di Tintori sul primo tentativo del difensore neroverde.

In avvio di ripresa ecco il raddoppio: al 4′ punizione di Burrai in area e colpo di testa vincente di Dubickas, al quarto centro nelle ultime tre partite. Al 12′ gol annullato a Morra per fuorigioco, al

16′ rischiano grosso i neroverdi, con un sinistro da dentro l’area di Capoferri: Bruscagin si immola in scivolata e salva i suoi.

Al 22′ Pordenone vicino al terzo gol con Candellone: Tintori si salva in angolo. Al 43′ tiro velenoso di Benedetti dalla distanza: Tintori devia in angolo. E un minuto dopo ecco il tris, su autorete di Masetti, che devia nella propria porta un pallone arrivato dalla bandierina del corner.

PIACENZA-PORDENONE 0-3

PIACENZA (3-5-2): Tintori; Masetti, Cosenza, Nava; Munari (24′ st Lamesta), Nelli (10′ st Capoferri), Suljic, Palazzolo, Gonzi; Rossetti (34′ st Conti), Morra. A disp.: Rinaldi, Vivenzio, Rizza, Giacchino, Pezzola, Vianni, Onisa, Frosinini, Biancheri. All. Scazzola.

PORDENONE (4-3-1-2): Festa; Bruscagin, Ajeti, Bassoli, Benedetti; Torrasi, Burrai (36′ st Giorico), Pinato (36′ st Biondi); Zammarini; Candellone, Dubickas (36′ st Piscopo). A disp.: Martinez, Giust, Maset, La Rosa, Ingrosso, Comuzzo, Baldassar. All. Di Carlo.

Arbitro: Di Graci di Como. Assistenti Cerilli di Latina e Cravotta di Città di Castello. Quarto ufficiale Sassano di Padova.

Marcatori: al 36′ Bassoli; nella ripresa, al 4′ Dubickas, al 44′ Candellone.

Note: ammoniti Rossetti, Dubickas, Suljic, Cosenza, Nava e Gonzi. Angoli 5-5. Recupero: 0′ pt, 10′ st.