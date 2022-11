Remanzacco, doppio colpo dei ladri nelle case

Ladri in azione, nella notte tra venerdì 11 e sabato 12 novembre, nel territorio del Comune di Remanzacco. In particolare, sono state colpite due abitazioni. In una, che si trova in via del Convento, è sparita una borsa contenente documenti.

La padrona di casa, una donna di circa sessant’anni, ha segnalato l’accaduto ai carabinieri del posto. E la stessa cosa ha dovuto fare anche un suo compaesano che abita dalle parti di via dei Casali Propetto.

A lui i malviventi hanno rubato contanti per circa 450 euro. In entrambi i casi i ladri sono riusciti a introdursi nelle villette dopo aver forzato le finestre.