Valore catastale più alto di quello reale: cambia in regione il calcolo per i capannoni dismessi, ecco le nuove aliquote

Accolto un ordine del giorno di Progetto Fvg per limitare la sproporzione e la sperequazione su molte aree produttive. Dal primo gennaio, l’Imu non esisterà più, sarà sostituita dall’Ilia, la nuova tassa sugli immobili regionale che prevede un taglio delle tasse per i cittadini

Giacomina Pellizzari