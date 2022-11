Esce di strada con l’auto, ferito

MORSANO AL TAGLIAMENTO. I vigili del fuoco di San Vito al Tagliamento sono intervenuti verso mezzanotte a Morsano al Tagliamento in via della Chiesetta per un incidente stradale che ha visto fuoriuscire autonomamente dalla sede stradale una vettura condotta da un uomo di 40 anni.

I pompieri hanno messo in sicurezza il luogo dell’incidente e l’automobile, mentre il personale sanitario prendeva in cura il conducente, non in gravi condizioni e uscito da solo dall'abitacolo.

L'intervento dei vigili del fuoco si è protratto sino alle due della notte tra sabato e domenica, in supporto ai carabinieri, per illuminare lo scenario e consentire di effettuare i rilievi.