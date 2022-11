Esce di strada e finisce contro un albero al rientro da una festa: muore ragazzo di 21 anni

Un giovane di 21 anni, Luca Mercanti residente a Osoppo, ha perso la vita in un incidente stradale accaduto proprio a Osoppo in viale Volontari della Libertà poco prima delle 3.30 nella notte tra sabato 12 e domenica 13 novembre.

Luca stava rientrando da una serata con gli amici trascorsa alla festa del formaggio di Gemona quando, sulla via del rientro, ha perso il controllo della sua Opel Corsa che è finita contro un albero.

Le cause precise dell’incidente sono in corso di accertamento da parte dei carabinieri della Radiomobile della Compagnia di Tolmezzo, intervenuti per rilievi e viabilità.

Dopo l'allarme lanciato con una telefonata al Nue112, gli infermieri della centrale Sores hanno inviato immediatamente sul posto, un'ambulanza proveniente da Gemona e l'elisoccorso atterrato nella piazzola di Osoppo.

Purtroppo per il giovane non è rimasto altro da fare se non decretare il decesso nonostante tutti i tentativi di rianimazione del personale sanitario. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco.

Il ricordo del sindaco.

È una comunità sconvolta dal dolore quella di Osoppo. E a farsene portavoce è il sindaco Luigino Bottoni che nella mattinata di domenica 13 novembre è andato a esprimere il suo cordoglio ai genitori Claudio e Rossella e alla sorella Silvia.

"Conoscevo molto bene Luca - ha ricordato affranto -, era un grande amico di mio figlio. Frequentavano la stessa compagnia di amici, andavano in palestra insieme e si erano visti l'ultima volta venerdì. Luca era di casa da noi, era un ragazzo eccezionale, educato, intelligente, con la testa sulle spalle, sempre sorridente. Sono affranto per questa notizia, è un dolore davvero tanto grande per tutti noi".