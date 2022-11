Scontro tra due automobili, disagi al traffico in piazzale Osoppo a Udine

Scontro tra due macchine domenica pomeriggio, 13 novembre, verso le 14, in piazzale Osoppo fortunatamente senza gravi conseguenze per i conducenti.

Per cause ancora in corso di accertamento, da parte dei carabinieri intervenuti sul posto, i due mezzi si sono schiantati. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Udine per la messa in sicurezza dei veicoli. Inevitabili i disagi al traffico durante le operazioni di rimozione dei mezzi