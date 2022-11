Investito da un’auto mentre va in bici: muore poche ore dopo in ospedale

UDINE. È morto all’ospedale di Udine, poche ore dopo l’incidente avvenuto nella mattinata di lunedì 14 novembre in via Ascoli, il sessantaduenne Milan Stanisavljevic, di origine serba ma residente nel capoluogo friulano.

Troppo gravi i traumi riportato dall’uomo, classe 1960, che si trovava in sella alla sua bicicletta quando, per cause ancora al vaglio delle forze dell’ordine, è stato investito da un veicolo in transito. Immediata era scattata la richiesta di intervento al numero unico di emergenza Nue112: l'equipaggio di un’ambulanza e di un'automedica hanno prestato le prime cure sul posto al ferito, poi trasferito in condizioni gravissime all’ospedale di Udine. Poche ore dopo il suo ricovero, tuttavia, il cinquantenne è deceduto.