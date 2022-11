Perde il controllo dell’auto che finisce in un fosso: estratto dall’abitacolo dai pompieri

Un uomo ha perso il controllo della sua auto finendo nel fosso. E' successo nella mattina di lunedì 14 novembre nella località di Gorgo, in via Tomadini, in comune di Latisana, strada che costeggia il Tagliamento.

L'uomo, che stava procedendo in direzione Lignano, è stato estratto dall’abitacolo dai vigili del fuoco di Latisana e condotto in ospedale in ambulanza.

Sul posto, oltre al 118 e ai vigili del fuoco, che hanno anche messo in sicurezza la carreggiata, sono intervenute le forze dell'ordine per i rilievi.