la testimonianza

Un’infermiera dell’ospedale di Udine: «Aggrediti anche in sala operatoria, un paziente se l’è presa con noi»

Da 4 anni in servizio, racconta come siano sempre più difficili i rapporti, soprattutto con i familiari. «La pandemia e in parte i social hanno accentuato in modo esponenziale alcune criticità»

Lisa Zancaner