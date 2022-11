Giro d'Italia, tutto pronto per la salita sul Lussari



Lo aspettano davanti al municipio orgogliosi come sanno essere i friulani quando fanno le cose per bene. Sì, perché la sistemazione della strada dalla Valsaisera che porta al Lussari è stata completata per tempo, proprio qualche giorno prima della caduta della prima neve in vetta. E quei terrificanti 8 km il 27 maggio potranno essere teatro della cronoscalata da Tarvisio che deciderà il Giro d’Italia 2023. Il punto della situazione, a 194 giorni dalla salita, con Mauro Vegni e Andrea Cainero (Videointervista di Antonio Simeoli)

02:47