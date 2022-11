I ladri svaligiano una casa in pieno giorno: bottino di 4 mila euro

CERVIGNANO. Il modus operandi è quello classico: forzano un infisso, si introducono nella residenza, mettono a soqquadro stanze e armadi e si dileguano con quanto di prezioso sono riusciti ad arraffare. L’ultimo furto in abitazione è stato registrato a Cervignano, dove martedì 15 novembre i ladri sono entrati in azione in pieno giorno, nella fascia oraria compresa tra le 14.30 e le 18.

Incuranti di colpire alla luce del sole, i malviventi, dopo ave forzato una porta-finestra, sono entrati nell’abitazione e hanno rubato diversi oggetti, tra cui gioielli (il cui valore non è ancor astato stimato) e la somma di 4 mila euro in contanti.

Sull’episodio stanno indagando i carabinieri della Compagnia di Palmanova.