Sbanda e si schianta contro la barriera in autostrada, otto persone ferite: grave un uomo, in ospedale anche due bambini

Incidente stradale nelle prime ore di oggi, mercoledì 16 novembre, alle 1.30, lungo l'autostrada A23 all'altezza di Pietratagliata (Pontebba) in direzione Tarvisio.



Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Stradale della Sottosezione di Amaro, il conducente di un furgone ha perso il controllo e il mezzo è finito contro un barriera new jersey.

Immediata la chiamata di aiuto al Nue112 che ha transitato la telefonata alla centrale Sores. Gli infermieri della sala operativa hanno inviato immediatamente sul posto 3 ambulanze (due provenienti da Tolmezzo e una proveniente da Tarvisio) e l'elisoccorso.

Sul furgone viaggiavano in tutto 8 persone, cittadini stranieri, tutti rimasti feriti nell'impatto, accaduto tra le due gallerie di Pietratagliata.

Una persona è stata trasportata in volo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in codice giallo, in condizioni serie ma non sarebbe in pericolo di vita.

Altre sette persone, di cui due bambini, sono state trasportate all'ospedale di Tolmezzo con le ambulanze, ferite in maniera non grave.