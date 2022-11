Pedone investito da un’auto a Tavagnacco

Un uomo di circa 72 anni di età che stava camminando in via IV Novembre, nella frazione di Feletto Umberto, è stato investito da una vettura nel pomeriggio di mercoledì 16 novembre.

Dopo la chiamata di aiuto, gli infermieri della centrale operativa della Sores hanno inviato tempestivamente sul posto un'automedica e una ambulanza entrambe provenienti da Udine.

Il pedone è stato immediatamente assistito dagli equipaggi sanitari e poi trasportato in codice giallo, grave ma non in pericolo di vita, all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine.

Cause dell'incidente al vaglio della polizia locale intervenuta sul posto per rilievi e viabilità.