Perde il controllo dell’auto e finisce nel fossato: conducente riesce a uscire dall’abitacolo

PRECENICCO. Auto fuori strada, poco prima delle 8 di mercoledì 16 novembre, a Precenicco, nella zona di via dei Sassi. L’incidente per fortuna non ha avuto gravi conseguenze.



L’automobilista, una donna, all’arrivo dei soccorritori, era già riuscita a uscire dall’abitacolo. Al lavoro sul posto il personale del 118, i carabinieri e i vigili del fuoco di Latisana.