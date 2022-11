Bagliore nella notte, una meteora appartenente alle Tauridi illumina il cielo in Fvg

Alle 21.51 di sabato 5 novembre un bagliore luminoso quanto la Luna ha illuminato l’oscurità in Friuli, seguito da una scia durata diversi secondi. «Sicuramente – spiega Alberto Toso, socio del Circolo culturale astronomico di Farra d’Isonzo - si è trattato di una meteora appartenente alle Tauridi, uno sciame meteorico che ha origine dai detriti di una grande cometa che si è disintegrata migliaia di anni fa, il cui picco era previsto proprio in questi giorni. La Terra attraversa l’area in cui sono presenti i detriti, che bruciano con l’impatto con l’atmosfera. Se si tratta di piccole rocce, le scie sono meno luminose, ma un oggetto di dimensioni più grandi può illuminare a giorno il cielo notturno». (video Alberto Toso)

