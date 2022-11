Angeli custodi degli scolari, il Comune premia i nonni vigile con un abbonamenti per i bus

UDINE. Sono un punto di riferimento per centinaia di scolari, che ogni giorno si ritrovano a fronteggiare il traffico all’ingresso e all’uscita dalle scuole primarie. Sono i volontari della sicurezza, più noti come “nonni vigile”, che aiutano ad attraversare la strada evitando problemi con auto o mezzi a due ruote.

Giovedì 17 novembre il Comune ha voluto ringraziarli, donando ai nove volontari attualmente attivi in città, un abbonamento per i bus urbani.

A metterli a disposizione è stata Arriva Udine. «Abbiamo voluto agevolare gli spostamenti dei nonni vigile, che quotidianamente svolgono un ruolo importante, impegnativo e gravoso - ha commentato l’assessore alla Sicurezza, Alessandro Ciani -. Abbiamo chiesto ad Arriva Udine di donare qualche abbonamento, e la disponibilità è stata immediata. Quindi oggi siamo qui per ringraziare i volontari per la loro dedizione, e Arriva Udine per la sensibilità dimostrata». Insieme a Ciani, alla consegna degli abbonamenti, avvenuta a palazzo D’Aronco, sono intervenuti il sindaco, Pietro Fontanini, il comandante della polizia locale, Eros Del Longo, il vicepresidente di Arriva Udine, Massimiliano Marzin. «Abbiamo colto senza esitazione la sollecitazione del Comune - ha detto Marzin - in quanto riconosciamo il valore dell’attività svolta ogni giorno dai nonni vigile. Una bella realtà a cui abbiamo consegnato un abbonamento con scadenza nel 2027».

Volontari, com’è stato messo in evidenza da Del Longo, che prima di entrare in servizio, vengono sottoposti a un periodo di formazione: «Oltre a presidiare gli attraversamenti pedonali davanti alle scuole, svolgono anche un ruolo educativo nei confronti dei genitori più indisciplinati. Per fare questo - ha rimarcato - i nonni vigile seguono un percorso formativo per approcciare in modo corretto la strada, per la loro incolumità e per quella dei bambini». Da parta sua, il sindaco Fontanini, dando merito ai nonni vigile per «il lavoro continuativo e delicato che mettono in campo», ha lanciato la proposta di coinvolgere anche le nonne nell’attività di volontariato. «Se c’è qualche signora disposta a dare una mano, la accoglieremo ben volentieri», ha assicurato.

I nonni vigile arrivati in municipio hanno dimostrato grande orgoglio nel poter essere di aiuto all’amministrazione comunale: «Quello che sembra un servizio pesante, da svolgere ogni giorno e con qualunque condizione climatica - ha chiarito Luigi Tavian - viene ripagato dal grazie di mamme e bambini. I loro gesti ci riempiono il cuore». Se Giuseppe Guerrieri e Riccardo Fracas hanno portato la loro esperienza da volontari della Protezione civile nel mondo dei nonni vigile, Gianfranco Della Negra, che è anche consigliere comunale, ha posto l’accento sull’utilità dei volontari «non solo per la sicurezza dei bambini, ma anche per la scorrevolezza del traffico. E poi - ha concluso - alzarsi alle 6.30 del mattino mantiene giovani».