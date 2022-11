Regione

Cambia il commercio in Fvg: regole più semplici, ristoranti nelle case e nessun limite orario

L’assessore alle Attività produttive, Bini: il voto in Aula è previsto per i primi mesi del 2023. Bolzonello (Pd): io ci misi la faccia per limitare le aperture e sono convinto che servano momenti di stop

Maurizio Cescon