Giovane ricercatrice di Cividale va in Belgio: «Qui la paga consente di vivere»

All’estero ha studiato e all’estero lavorerà, perché le proposte economiche ricevute – a fronte di un curriculum invidiabile – per un impiego in Italia non le avrebbero consentito «di sostenere nemmeno le spese di bollette e benzina».

Quella della giovane cividalese Alessandra Qualizza, proiettata verso un futuro all’insegna della ricerca, è una delle purtroppo tante storie di fuga occupazionale dal Bel Paese, che non riesce a competere nemmeno lontanamente con il panorama di altri Stati europei, limitandosi al vecchio continente.

Fuggono, così, eccellenze come Alessandra, che non appena conseguita la laurea magistrale in Scienze biomediche all’Università di Leuven, in Belgio, è stata assunta come Research technician nel laboratorio in cui ha preparato la tesi, imperniata sullo studio dei segnali cellulari responsabili della resistenza chemioterapica nei tumori al seno.

Iniziato all’Università Imc Fh di Krems, in Austria (facoltà di Biotecnologie mediche e farmaceutiche), il percorso accademico della brillante studentessa era proseguito alla Harvard university di Boston (dove ha sostenuto la tesi per la triennale), per terminare appunto in Belgio.

«Il bello di tutti i Paesi in cui ho vissuto – commenta la neodottoressa – è che ci sono molti laboratori in cui gli studenti sono trattati come veri e propri lavoratori, durante i tirocini formativi: possono così applicare concretamente quanto appreso durante le lezioni teoriche, cosa su cui in Italia ci si focalizza poco.

In questo modo ho potuto contribuire al chiarimento della funzione delle diverse conformazioni delle glicoproteine del virus Hiv, verificando come ogni variante influisca sull’efficacia dei metodi usati per combattere il virus, sia antivirali, sia anticorpali. La scoperta del mio laboratorio è stata pubblicata sul Journal of virology, in un articolo di cui sono seconda autrice: una grande soddisfazione.

La tesi di magistrale si è invece incentrata su un progetto di ricerca sul cancro al seno triplo negativo, un tipo di tumore molto difficile da combattere poiché non possiede nessuno dei bersagli terapeutici a oggi in uso.

Il mio team ha scoperto che c’è un segnale cellulare, chiamato Wnt, iperattivo nello specifico sottotipo di tumore, che probabilmente è responsabile della resistenza alla chemioterapia, unico trattamento al momento disponibile.

Stiamo ora cercando di studiarne i meccanismi tramite topi con tumori di tipo triplo negativo ottenuti direttamente dai pazienti del reparto di oncologia all’ospedale universitario: siamo a buon punto per la pubblicazione dei risultati».

Un eventuale rientro in patria non lo esclude, la ricercatrice, ma di certo la prospettiva non è fra i suoi piani imminenti: «In due occasioni ho provato a tornare, ma nonostante il curriculum presentato ciò che mi è stato proposto per un full time nel mio campo di studi, sia in un istituto di ricerca che in un’azienda, non mi avrebbe permesso di sopravvivere.

Per lo stesso tipo di lavoro in Belgio mi offrono 2 mila euro al mese, netti, e varie agevolazioni».

Non per nulla in quello che sta diventando il suo Paese d’adozione Alessandra ha incontrato «tantissimi italiani».