Il termo caminetto va a fuoco, donna intossicata

TRICESIMO. Una donna è rimasta leggermente intossicata nella prima serata di mercoledì 17 novembre a seguito di un principio di incendio che ha interessato un termo caminetto in una abitazione di Tricesimo.

Le cause sono in corso di accertamento.

Dopo l'allarme, lanciato con una chiamata al numero unico di emergenza Nue112, la telefonata è stata immediatamente trasferita alla Sores.

Gli infermieri della centrale operativa della Struttura operativa regionale emergenza sanitaria hanno inviato immediatamente sul posto un’ambulanza proveniente da Tarcento. Sono stati allertati subito anche i vigili del fuoco.

Giunto sul posto, gli operatori sanitari hanno assistito la donna, che ha riportato delle lievi ferite alle mani, che poi è stata trasportata tempestivamente all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in condizioni non gravi. Non è in pericolo di vita.