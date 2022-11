Scontro tra auto all’incrocio, due persone in ospedale

CODROIPO. Incidente a Codroipo, verso le 22 di giovedì 22 novembre, in via Friuli, all’altezza dell’incrocio con via Circonvallazione Est tra due macchine.

Quattro le persone coinvolte: due sono state trasportate in ospedale. A seguito dello schianto, avvenuto per cause da accertare, un veicolo ha danneggiato il muro dell’osteria Alle Risorgive. Sul posto i vigili del fuoco di Codroipo, 118 e carabinieri.