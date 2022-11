Ucciso per gelosia a 17 anni: l’omicida rinviato a giudizio, rischia l’ergastolo

TRIESTE. Rinviato a giudizio per omicidio volontario con l'aggravante dei futili motivi, ma senza premeditazione.

È il verdetto pronunciato poco prima delle 14 di oggi, giovedì 17 novembre, al termine dell'udienza preliminare dal Gup del Tribunale di Trieste Manila Salvà per Ali Kashim, 21enne residente a Trieste, accusato dell'omicidio del 17enne triestino di origini serbe Robert Trajkovic, strangolato con un laccio nella notte tra il 7 e l'8 gennaio 2022 nel sottoscala di una palazzina in via Rittmeyer 13.

Il giovane rischia l'ergastolo. Prima udienza del processo in Corte d'assise il 31 gennaio. I genitori, i 3 fratelli e 2 nipoti di Robert si sono costituiti parte civile con l'avvocato Gabriella Frezza.