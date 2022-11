Infortunio sul lavoro a Udine, operaio cade da un ponteggio e fa un volo di due metri

Infortunio sul lavoro venerdì 18 novembre a Udine, in via Brigata Re, in un cantiere adiacente all’ex caserma Osoppo, dove un operaio è caduto da un ponteggio, da due metri di altezza circa.

L’uomo è stato subito soccorso dal personale del 118: fortunatamente non ha riportato lesioni gravi. Sul posto, per accertamenti, la polizia e gli addetti dell’Azienda sanitaria.

Notizia in aggiornamento