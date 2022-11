Gli studenti tornano a sfilare per le vie di Udine: «Più diritto allo studio, preoccupa il concetto di “merito”»

Tornano a sfilare per la città gli studenti di Udine. Questa mattina, venerdì 18 novembre, la Rete degli studenti medi e l’Unione degli universitari hanno deciso di muoversi in tutta Italia in risposta alle prime mosse volute dal governo di Giorgia Meloni.

Il corteo, al momento composto da un centinaio di ragazzi, girerà per le vie di Udine e si ritroverà in piazza Primo maggio per le 11.

Le richieste fatte dagli studenti ai politici sono diverse, sia in ambito locale che regionale: si parla soprattutto di priorità come la scuola, l’edilizia, la salute mentale, l’ambiente e l’antifascismo.

Uno dei temi caldi resta il diritto allo studio. La Coordinatrice di Udu, unioni degli universitari, Ambra Canciani sottolinea come sia fondamentale che vi possano accedere «tutti e tutte. Solo così si può appiattire le disuguaglianze di partenza. Proprio a Udine chiediamo ancora di essere ascoltati sul tema della residenzialità, e soprattutto per questo scendiamo in piazza».

E ancora Martina Gubertini, rappresentante in Ardis: «Senza residenzialità pubblica non c’è diritto allo studio, e l’amministrazione non ha ancora né convocato un tavolo con le varie realtà coinvolte, né ci dato una risposta ufficiale su cosa si prevede di fare per la Casa in Viale Ungheria e sugli investimenti a lungo termine».



Ma quali sono le prospettive per il futuro? A darne una traccia è Francesca Corte, presidente del Consiglio degli studenti: «Un investimento sui giovani importante come quello che è chiamata a fare la Regione assieme al comune di Udine e all’università, deve essere di tipo pubblico e condiviso con tutti i soggetti: ne andrà della nostra e delle prossime generazioni di studenti, e per tanto non può che richiedere coraggio».

I temi nazionali

«Come Rete degli Studenti siamo sinceramente preoccupati e avviliti dato che il nuovo Ministro dell’Istruzione “e del Merito” Giuseppe Valdotara è stato relatore della cosiddetta “riforma” Gelmini, che portò al taglio di oltre 90 mila cattedre e tagli per oltre 8 miliardi di euro a scuole e università», dichiara Sofia Pellarini, della Rete degli Studenti Medi di Udine. «Pensiamo invece che occorrano investimenti strutturali e non vogliamo più vedere scuole o pareti che crollano come accaduto anche qui al Sello».



Continua Yukiko Budinich della Rete degli Studenti Medi di Udine «Vogliamo cambiamenti significativi per le scuole: richiediamo un’attenzione maggiore verso la salute mentale (in quanto risulta, dal sondaggio nazionale che abbiamo effettuato con il progetto “Chiedimi come sto”, che la salute psichica degli studenti sia decisamente peggiorata negli ultimi anni), esigiamo un’educazione sessuale inclusiva e adeguata, l’approvazione della carriera alias e un’attenzione maggiore verso l’ambiente».