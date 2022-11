Il Comune di Udine è ufficialmente proprietario dell'ex cinema Odeon

Per l?acquisto del bene dalla società guidata dai fratelli Malignani, il Comune ha investito 640.000 euro. "Diventerà un contenitore per gli spettacoli - ha detto il sindaco accompagnato dagli assessori Loris Michelini, Fabrizio Cigolot e Francesca Laudicina - e per la musica soprattutto, visto che gli spazi sono ideali per questo tipo di attività". Per un recupero della struttura si è ipotizzata una spesa superiore ai 2 milioni di euro. Risorse che saranno messe a bilancio nei prossimi anni (Video a cura di Alessandro Cesare)

01:27