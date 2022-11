Udine, lo sciopero degli studenti: "Diritto allo studio per tutti, non solo per merito"

Tornano a sfilare per la città gli studenti di Udine. Questa mattina, venerdì 18 novembre, la Rete degli studenti medi e l’Unione degli universitari hanno deciso di muoversi in tutta Italia in risposta alle prime mosse volute dal governo di Giorgia Meloni. Il corteo, composto da un centinaio di ragazzi, girerà per le vie di Udine e si ritroverà in piazza Primo maggio per le 11. Ecco le dichiarazioni di alcuni rappresentanti degli studenti (VIdeo a cura di Alessandro Cesare)

02:24